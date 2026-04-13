Donald Tusk powitany na czerwonym dywanie. „Jest to odbierane jako wyraz szacunku”

Donald Tusk udał się w wizytę do Azji. Premier najpierw odwiedził Tadżykistan, a potem udał się do Seulu. Szef polskiego rządu w mediach zamieścił trwające cztery sekundy nagranie z lotniska. Redakcja Plotka poprosiła ekspertkę PR o ocenę mowy ciała Tuska. – Tempo chodu pana premiera zostało dopasowane do przedstawicieli Korei Południowej, starał się nie tracić kontaktu wzrokowego, gdy kierował swoje zdania – jest to odbierane jako wyraz szacunku – powiedziała Marta Rodzik.

– Delikatny gest ręką podczas przejścia na czerwonym dywanie jest zaznaczeniem, do kogo się zwraca. Strój poprawny dyplomatycznie, klasyczny garnitur i kolory – zakończyła. Tusk spotkał się z prezydentem Lee Jae Myungiem. Rzecznik rządu Adam Szłapka zdradził, że podczas rozmowy poruszono tematy: bezpieczeństwo, partnerstwo i współpracę gospodarczą. Premier w Korei Płd. spotkał się też ze swoim odpowiednikiem i szefem Zgromadzenia Narodowego Woo Won-shikiem.

Donald Tusk z wizytą w Korei Płd. „Będziemy także rozmawiali bez żadnych kompleksów”

Ostatni punkt w poniedziałek dotyczy rozmowy z przedstawicielami czołowych koreańskich przedsiębiorstw i zrzeszeń biznesowych. – Nikomu w Polsce nie muszę tłumaczyć, jak ważne są te kontakty gospodarcze z Koreą. To jest przede wszystkim przemysł zbrojeniowy, a więc dla nas priorytet, ale nie tylko – powiedział Tusk na konferencji prasowej. Szef rządu podkreślił, że rozmowa będzie prowadzona „bez żadnych kompleksów”.

– To będę chciał prezydentowi Korei powiedzieć tak prosto w oczy, tu nie przyjechał przedstawiciel małego czy biedniejszego kraju, tylko europejska potęga gospodarcza i że liczę na takie decyzje, które zrównoważą bilans handlowy między Koreą i Polską – zapowiadał Tusk. Podobne tematy mają zostać poruszone podczas kolejnego przystanku premiera, czyli Japonii. Chodzi o współpracę dotyczącą najnowszych technologii, sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa.

Czytaj też:

Tusk wskazał „dziesiątkę na wybory”. Oto lista nazwiskCzytaj też:

Mocne przemówienie Tuska. „To jest piątka Putina i piątka Kaczyńskiego”