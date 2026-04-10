Polska pierwszy raz weźmie udział w takim posiedzeniu. Oni będą reprezentować nasz kraj

We wtorek 14 kwietnia Polska weźmie udział w posiedzeniu ministerialnym grupy G20 po raz pierwszy na prawach pełnego członka – poinformował Business Insider Polska. Nasz kraj będzie reprezentował minister finansów Andrzej Domański. Jednym z tematów rozmów będzie wpływ wydarzeń w rejonie Zatoki Perskiej na globalną gospodarkę. – Jesteśmy w G20 po to, aby wzrost gospodarczy Polski był trwały i bezpieczny – podkreślił minister finansów.

Domański podsumował, że „dlatego jesteśmy przy głównym stole i to tworzy historyczną szansę dla naszego kraju”. „Polska to jedna z najszybciej rosnących gospodarek na świecie, w przyszłym tygodniu weźmiemy udział w pracach G20. Przyciągamy inwestycje, rozwijamy przewagi i konsekwentnie budujemy swoją pozycję w nowoczesnej gospodarce opartej na danych” – napisał z kolei w czwartek w mediach społecznościowych minister finansów.

G20 z udziałem Polski. Andrzej Domański i Adam Glapiński będą reprezentować nasz kraj

W spotkaniu grupy 20 największych gospodarek światowych oraz Unii Europejskiej i Afrykańskiej będzie również uczestniczył szef NBP Adam Glapiński. Wcześniej, bo w sobotę Polska delegacja rządowa uda się z misją gospodarczą do Korei i Japonii. Na czele delegacji znalazł się Donald Tusk, który spotka się ze swoim odpowiednikiem oraz południowokoreańskim prezydentem.

– Korea jest istotnym partnerem gospodarczym Polski, ale nasz kraj notuje deficyt w wymianie handlowej z Seulem. Celem misji gospodarczej jest poprawa i zrównoważenie tej wymiany. Dlatego w delegacji uczestniczy także minister rolnictwa oraz szefowie Polskiego Funduszu Rozwoju, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, czy Banku Gospodarstwa Krajowego – zaznaczono. Szczyt przywódców G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2026 r. w Miami w USA.

Czytaj też:

Rząd przedłuży CPN? Minister finansów zabrał głosCzytaj też:

Kredytobiorcy zawiedzeni. RPP przyjmuje postawę „ostrożnego wyczekiwania”