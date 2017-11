Timmermans grozi Polsce użyciem „dostępnych instrumentów”

Timmermans przekonywał, że Komisja Europejska chce dyskutować z polskim rządem na temat praworządności. Poinformował, że od lipca KE wystosowała do Warszawy cztery pisma w tej sprawie, jednak zaproszenia do rozmów nie zostały przyjęte. Wiceszef KE dodał, że zaproszenie nadal obowiązuje i wyraził nadzieję, że wkrótce będzie można przystąpić do dialogu.

Timmermans: Użyjemy dostępnych instrumentów

Jednocześnie unijny polityk zapowiedział, że jeśli polski rząd nie będzie odpowiadał na wnioski KE, nie będzie innej opcji jak użycie „dostępnych instrumentów” w przyszłości. Timmermans nie doprecyzował jednak, czym są wymienione przez niego „dostępne instrumenty”.

Wiceszef KE odniósł się również do sprawy Puszczy Białowieskiej. Oznajmił, że według najnowszych informacji wyrąb w puszczy trwa, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodnie z którym nakazano wstrzymanie wycinki.

Szyszko o stanowisku Trybunału Sprawiedliwości

– Myślę, że podczas ostatniego wysłuchania przed Trybunałem Sprawiedliwości ws. wycinki prowadzonej w Puszczy Białowieskiej nastąpiło zrozumienie polskiego stanowiska w tej sprawie – powiedział niedawno minister środowiska Jan Szyszko.

Puszcza Białowieska jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Europy i Polski. Po stronie polskiej zajmuje ok. 60 tys. ha, z czego ok. 10 tys. ha stanowi Białowieski Park Narodowy. Pozostałą część zajmują trzy nadleśnictwa (Browsk, Hajnówka, Białowieża), w których od zawsze prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną.