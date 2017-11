Firma telekomunikacyjna naciąga starszych ludzi. Wśród ofiar mama Hanny Lis

Hanna Lis opisała historię swojej mamy w mediach społecznościowych. Jak wyjaśniła, kobietę odwiedził pracownik firmy Twoja Telekomunikacja, który przedstawił się jako reprezentant Orange. „Pierwsze kłamstwo. Wręczył przykutej do łóżka mamie nowy telefon, w podzięce za to, iż od lat jest wierną klientką Orange'a. Prawda, mama jest klientką firmy Orange, ale ten Pan przyszedł, a właściwie naszedł i oszukał mamę w imieniu konkurencji, wspomnianej wcześniej Twojej Telekomunikacji” – relacjonowała.

Mama dziennikarki mówiła sprzedawcy, że niedowidzi, ten jednak zapewnił ją, że dokument, który ma podpisać, jest zwykłym pokwitowaniem. Okazało się, że w ten sposób kobieta zawarła umowę z Twoją Telekomunikacją. Jej rozwiązanie to koszt 1600 złotych. Hanna Lis w swoim poście zaapelowała do innych osób, by przestrzegły swoich bliskich przed podobnymi praktykami.

W lutym 2017 roku UKOKiK informował, że Twoja Telekomunikacja może wprowadzać konsumentów w błąd. Na tamten moment, do urzędu wpłynęło prawie 450 zgłoszeń od klientów. W związku z tym UOKiK wszczął postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko spółce. Urząd w postępowaniu sprawdzi czy niezgodne z prawem działania jak: podszywanie się pod innego operatora, brak informacji o faktycznej wysokości opłat abonamentowych, utrudnianie odstąpienia od umowy, niedoręczanie wszystkich dokumentów po podpisaniu umowy oraz nieuprawnionym żądaniu opłat za niezmówione usługi dodatkowe są stosowane w praktyce. Konsultanci telefoniczni dzwonili najczęściej do osób starszych, właścicieli numerów stacjonarnych wywierając na nich błędne wrażenie o tym, że rozmawia z nimi ich dotychczasowy operator.