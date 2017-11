Czarnecki: Jeżeli prawosławny Murzyn powie, że jest Polakiem, to nie możemy mu tego odmówić

„Uważamy, że czynnik rasowy, czynnik etniczny jest bardzo ważny, mimo że rasistami nie jesteśmy. W haśle”Biała Europa„ nie ma naszym zdaniem nic złego” – mówił w wywiadzie rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski. „Uważamy, że powinna funkcjonować dwustronna identyfikacja i dlatego jednak uważamy, że osoba czarnoskóra nie jest Polakiem” – dodał. Stwierdził, że członkowie Młodzieży Wszechpolskiej nie są rasistami, ale „rasowymi separatystami”. Spotkało się to ze zdecydowaną krytyką komentatorów w mediach społecznościowych.

Na temat kontrowersyjnego wywiadu Pławskiego wypowiedział się także europoseł PiS Ryszard Czarnecki. – Wypowiedź absolutnie niefortunna – zaczął, by po interwencji dziennikarza poprawić na „fatalna”. – Mnie są bliskie słowa kogoś, kto pewnie politycznie nie jest sympatykiem PiS-u, ale prof. Henryk Samsonowicz kiedyś napisał, że jeżeli prawosławny Murzyn powie, że jest Polakiem, to nie możemy mu tego odmówić – powiedział. – Naród to jest jednak wspólnota kulturowa i pan i ja dobrze o tym wiemy – podsumował europoseł.

