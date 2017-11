Prezydent stawia warunek. Przejmie MSZ, jeżeli premierem zostanie... Kaczyński

Propozycję, żeby prezydent miał większy wpływ na politykę zagraniczną, zgłosił przed miesiącem prezes PiS Jarosław Kaczyński. Miałby to być element porozumienia między nim a Andrzejem Dudą w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Nieoficjalnie wiadomo, że najpoważniejszym kandydatem na szefa MSZ byłby w takim wariancie Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta.

Jak ustalił „Wprost”, prezydent godzi się na to rozwiązanie, ale stawia warunek: zmiana rządu. Informację tę pośrednio potwierdza sam Szczerski. – Tylko w kompleksowym wariancie całościowej zmiany rządu mogłaby się pojawić kwestia zwiększenia roli prezydenta w polityce zagranicznej – mówi w rozmowie z „Wprost”.

Czy on sam się szykuje do przeprowadzki do siedziby MSZ? – Pełnię funkcję szefa gabinetu prezydenta. Gdybym miał zmienić miejsce pracy, to musiałoby się to wiązać z większym przeorganizowaniem polityki zagranicznej – mówi szef gabinetu prezydenta. Podkreśla jednak, że nie można wykluczyć, iż dotychczasowy szef MSZ Waszczykowski zachowa stanowisko. – Tak długo, jak pełni swoją funkcję, jest naszym reprezentantem dyplomatycznym i ja mam do niego szacunek – podkreśla.