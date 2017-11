Poznań. W 2018 r. patronkami ulic będą tylko kobiety

W Poznaniu jest obecnie około dwa tysiące nazw ulic i placów, a tylko w przypadku dziewięciu procent z nich patronami są kobiety. Radne Platformy Obywatelskiej i Zjednoczonej Lewicy postanowiły to zmienić. Rada miasta już podjęła decyzję. W 2018 roku wszystkim nowym ulicom, skwerom i placom będą patronować wyłącznie kobiety. Dotyczy to nazw historycznych. Przeciw takiej decyzji głosowali jednak miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu radnych Poznański Ruch Obywatelski. - To stanowisko dyskryminuje mężczyzn - podkreśliła radna PiS w Poznaniu Klaudia Strzelecka.