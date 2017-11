Czarna lista w Sejmie. 99 osób z zakazem wstępu

Od 1 sierpnia 2016 roku, zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, przepustka potrzebna jest już nie tylko wchodzącym do budynków Sejmu i Senatu, ale także osobom, które chciałyby wejść na otaczający je teren.

„Od początku kadencji zakazem zostało objętych 99 osób. 46 zakazów wydano jeszcze przed rozporządzeniem z 1 sierpnia 2016 roku” – podaje Centrum Informacyjne Sejmu w odpowiedzi na zapytanie portalu. 53 zakazy wydano już po 1 sierpnia ubiegłego roku. Z kolei 42 osoby otrzymały roczny zakaz, pięć – na dwa lata, a sześć – na trzy. „Nałożone ograniczenia, w przypadku ponownego naruszenia obowiązujących przepisów przez osobę już objętą zakazem, zostają wydłużone” – poinformowano.

Po tym, jak zaszły zmiany, należy występować do Straży Marszałkowskiej o pozwolenie na wejście. „Czasowe zawieszone prawo wstępu do budynków sejmowych” – brzmi standardowa odmowa. Osoby, które nie zgadzają się z odmową i odwołują się od decyzji, są zgłaszane przez Kancelarię Sejmu do prokuratury. Stawia się im także zarzut „naruszenia miru domowego parlamentu”.