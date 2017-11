PO składa pakiet sześciu ustaw dotyczących gospodarki. Co proponuje Schetyna?

Grzegorz Schetyna podkreślił, że złożenie pakietu sześciu ustaw to „dopiero początek”. Tłumaczył, że ważne jest to, aby Platforma Obywatelska mówiła dziś o tym, co można zrobić. Zapewnił, że propozycje PO są w stanie „bardzo szybko” poprawić stan polskiej gospodarki.

Pierwszą z przedstawionych przez lidera Platformy Obywatelskiej ustaw gospodarczych dotyczy problemu zadłużania państwa. Wyjaśnił, że ustawa, którą proponuje PO ma zatrzymać ten proces. – Zacznijmy już dziś, kiedy stopy procentowe na świecie są niskie, a budżet ma nadzwyczajne dochody dzięki dobrej koniunkturze – powiedział i tłumaczył, że odpowiedzią na to, jest m.in. przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej.

Kolejnym problemem polskiej gospodarki, na którym skupiła się PO jest to, że „Polacy boją się inwestować swoje pieniądze”. Zdaniem Schetyny jest to związane z niestabilną sytuacją w państwie i zmianami w prawie. Zapewniał, że projekt ustawy, który składa PO definiuje obowiązki pracodawcy w procesie stanowienia prawa.

Mazurek: To puste słowa

W odpowiedzi na konferencję Platformy Obywatelskiej i zapowiedź złożenia w Sejmie pakietu sześciu ustaw, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek stwierdziła na Twitterze, że „to tylko puste słowa”. „Nie mają żadnych konkretnych propozycji dla Polaków. Mówili m.in. o luce podatkowej VAT, lecz gdy rządzili, nic z tym nie robili. Poniżej wykres obnażający ich fałszywe intencje” – stwierdziła i zamieściła poniższą grafikę.