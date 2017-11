Zajęcia poświęcone Jarosławowi Kaczyńskiemu na UW. O czym będą się uczyć studenci?

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mogli od semestru letniego uczęszczać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich na przedmiot zatytułowany Socjologia Jarosława Kaczyńskiego. Uczestnictwo w zajęciach jest fakultatywne, uczelnia przewidziała dla studentów 10 miejsc.

Organizatorem zajęć jest Instytut Socjologii. Seminarium będzie prowadzone przez prof. Pawła Śpiewaka.

O czym będą się uczyć studenci? „Tytuł zajęć jest celowo dwuznaczny. Warto poznać socjologiczny obraz Polski Jarosława Kaczyńskiego i zobaczyć Kaczyńskiego (z jego formacją) jako przedmiot socjologicznej obserwacji. Zasadnicze pytania zajęć to: kim i z jaką wizją świata szef PiS zdobył i utrzymuje władzę; kolejne: co sprawia, że mimo wielu krytyk utrzymuje jego formacja bardzo wysoki poziom społecznego poparcia i wreszcie, co stanowi o języku czy wręcz ideologii PiS tak, jak bywa przedstawiania przez liderów partii; który z elementów mowy publicznej ma decydujący charakter” – czytamy w opisie przedmiotu, który znajduje się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

W dalszej części opisu podkreślono, że studenci wraz z prowadzącym zagłębią się również w problematykę obecności Polski w Unii Europejskiej.

Podczas zajęć ich uczestnicy zapoznają się m.in. z publikacjami Stanleya Billa, Jadwigi Staniszkis, Antoniego Dudka, Joanny Kurczewskiej czy Sławomira Cenckiewicza.

