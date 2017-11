Rewolucja w zasadach kolędy duszpasterskiej. Księdza trzeba zaprosić

Na stronie internetowej parafii znajduje się ankieta, którą trzeba wypełnić, aby ksiądz zawitał u danej rodziny z wizytą duszpasterską. Istnieje także jej papierowa wersja. Księża udadzą się z wizytą tylko tam, gdzie zostaną zaproszeni.

Już wcześniej w wielu parafiach zastosowano podobne rozwiązania dotyczące kolędy. Proszono np. o wywieszanie na drzwiach kartki z zaproszeniem dla księdza, jeżeli chce się go przyjąć w swoim domu.

„Zbliża się czas przeżywania Adwentu i świąt Bożego Narodzenia oraz odwiedzin duszpasterskich. W tegorocznym okresie Bożego Narodzenia 2017/2018 kapłan odwiedzi z błogosławieństwem kolędowym tylko te domy i rodziny, które sobie tego życzą” – czytamy na stronie parafii św. Macieja Apostoła.

„Chęć przyjęcia wizyty kolędowej można zgłosić wypełniając dostępne w kościele i i na stronie internetowej ZAPROSZENIE, które należy odnieść do zakrystii lub kancelarii parafialnej albo wypełniając FORMULARZ ZAPROSZENIA internetowo (bez potrzeby odnoszenia do zakrystii)” – podano. Zaproszenia składać można do 10 grudnia włącznie.