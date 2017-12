Oszustwo na Allegro. Podawali nieprawdziwe informacje o produkcie dla dzieci

Firma twierdziła, że sprzedawane modele podgrzewaczy Snow Bear do butelek zostały uznane przez czasopismo „Baby” za najlepsze i najmniej awaryjne na rynku. Deklarację postanowiono sprawdzić i okazało się że taki magazyn nie istnieje. Sprzedawcy postanowili wtedy zmienić opis produktu, informując że podgrzewacze zajęły pierwsze miejsce w klasyfikacji. Nie podano jaki był to ranking ani przez kogo został przeprowadzony. Multi-Import stwierdziła także, że produkt został zbadany przez Sanepid, co również było nieprawdą.

UOKiK uznał działania przedsiębiorstwa z Białegostoku za nieuczciwą praktykę rynkową. „Na ofertę na Allegro mógł natrafić każdy, ­­szczególnie rodzice czy opiekunowie małych dzieci” – oznajmia urząd. „Nierzetelne informacje mogły ich przekonać do zakupu podgrzewacza, podczas gdy w innych warunkach by się na to nie zdecydowali” – czytamy w decyzji wydanej przez UOKiK.

Na trójkę wspólników Multi-Import nałożono kary finansowe za każdą z nieprawdziwych informacji – w sumie ponad 15 tysięcy złotych grzywny. Od spółki zażądano także zamieszczenia komunikatu o decyzji UOKiK na portalu Allegro.