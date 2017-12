Gorąca atmosfera podczas dyskusji polityków w Radiu Zet. Zaskakująca koszulka posłanki Nowoczesnej

– Czuję się w obowiązku poruszyć inny temat, tego tak nie można zostawić. Eskalowanie emocji i przekraczanie pewnych granic przez totalną opozycję. Znajdujemy wpisy, że musi się polać pisowska krew a poseł PO krzyczy z mównicy „precz z Kaczorem, dyktatorem” . To działa na ludzi niezrównoważonych. Trzeba znaleźć odpowiedzialnych politycznie za podsycanie, eskalowanie takich emocji. Jeden z liderów mówi, że będzie używał ulicy. Kiedy policja widzi, że nie wie czym ktoś chce rzucić i co wyciąga z torby, może reagować różnie – mówił Jarosław Sellin w Śniadaniu Radia ZET komentując incydent, do którego doszło na Krakowskim Przedmieściu. Grupa osób postanowiła w piątek wieczór obrzucić jajkami samochody wyjeżdżające z Pałacu Prezydenckiego. Z relacji zatrzymanych wynika, że policja była wobec nich bardzo brutalna.

Słowa wiceministra kultury oburzyły posłankę Nowoczesnej Joannę Scheuring-Wielgus. – Proszę nie nazywać Obywateli RP ludźmi niezrównoważonymi emocjonalnie, ja ręczę za każdego z nich. Agresja jest ze strony policjantów otrzymujących polecenia od Błaszczaka. To PiS wprowadziło taką retorykę: komuniści i złodzieje, pasożyty, mordy zdradzieckie. Wynoś się stąd – do posłanek. Koszulkę oczywiście, że pokażę. Jestem szokowana, jak państwo traktujecie opozycję. Nie dziwcie się, że próbujemy wykorzystać choć 30 sekund, żeby to ludziom pokazać. Jarosław Kaczyński jest tchórzem, ponieważ nie bierze odpowiedzialności za demolkę, którą robi. Wysługuje się ministrami, żeby zniszczyć państwo jakie zbudowaliśmy po 89 roku. Nie ma mojej zgody na to, żeby niszczył państwo. Jest zwykłym tchórzem – mówiła parlamentarzystka.

„Niech pani pokaże koszulkę”

– Niech pani pokaże koszulkę, w której pani przyszła do programu. Pani też jest niezrównoważona – odpowiedział Jarosław Sellin. Wtedy Scheuring-Wielgus postanowiła pokazać swoją koszulkę, którą dotąd ukrywała pod marynarką. Na t-shircie znalazł się napis: Jarosław Kaczyński jest tchórzem.

Polityk Nowoczesnej tłumaczyła, że do założenia takiej koszulki zmusił ją przebieg piątkowej debaty w Sejmie o prezydenckich ustawach dotyczących Sądu Najwyższego oraz KRS. – Jarosław Kaczyński nie bierze odpowiedzialności za demolkę, którą robi. Boi się zostać premierem. Wysługuje się innymi ministrami i ludźmi do tego, żeby zniszczyć państwo prawa. Nie ma na to mojej zgody – dodała posłanka. Jarosław Sellin nie krył swojego zdegustowania zachowaniem Scheuring-Wielgus. – Jest pani dumna, tak? – pytał wiceminister kultury. – Tak, jestem dumna – odparła polityk Nowoczesnej.