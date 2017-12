Bielsko-Biała. Mężczyzna spadł z drugiego piętra galerii handlowej na matkę z dzieckiem

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 9 grudnia w godzinach wieczornych w jednym z centrów handlowych w Bielsku-Białej. 40-letni mężczyzna spadł z wysokości drugiego piętra na matkę z 2-letnim dzieckiem. Mł. asp. Ilona Michalczyk z bielskiej policji powiedziała w rozmowie z TVN24, że mężczyzna w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Z informacji reporterki TVN24 wynika, że ma on złamane kończyny i uraz głowy, nadal jest również nieprzytomny Pytana o stan kobiety i dziecka, mł. asp. Michalczyk poinformowała, że na szczęście po wykonanych badaniach okazało się, że nie odnieśli oni żadnych obrażeń i mogli bezpiecznie wrócić do domu.

Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują na to, że w chwili wypadku w centrum handlowym mężczyzna był pod wpływem alkoholu. – Funkcjonariusze będący na miejscu zabezpieczyli wszystkie ślady, ustalili świadków zdarzenia i zabezpieczyli monitoring, który teraz będzie analizowany. Wszystko wskazuje na to, że zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako nieszczęśliwy wypadek – dodała przedstawicielka bielskiej policji.