Sopot. 61-latek z Wenezueli oskarżony o molestowanie uczennic

Sopocka Prokuratura Rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 61-letniemu Wenezuelczykowi. Mężczyzna jest oskarżony o molestowanie 5 uczennic szkoły językowej, w której pracował. Mężczyzna od 20 lat mieszkał w Polsce. Pracował jako lektor języka hiszpańskiego w szkołach na terenie Trójmiasta, w tym od października 2015 r. do marca 2016 r. w jednej ze szkół na terenie Sopotu. Śledczy ustalili, że to właśnie uczennice z tej placówki padły jego ofiarami.

Spocka prokuratura zarzuca mu doprowadzenie do innej czynności seksualnej osoby małoletniej poniżej 15 roku życia oraz posiadanie treści pornograficznych z udziałem nieletnich. W toku postępowania przygotowawczego mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzuconych mu czynów. W dniu 18 września 2017 r. na wniosek prokuratora, Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę.