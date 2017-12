Rząd premiera Morawieckiego z wotum zaufania. Są pierwsze komentarze polityków

Ktoś podszywa się pod premiera Morawieckiego. Ostrzegamy - jego twitterowe konto jest fałszywe

Mateusz Morawiecki to w ostatnich dniach najgłośniejsze nazwisko polskiej polityki. Co ciekawe, polityk do tej pory nie miał konta ani na Twitterze, ani na Facebooku. Ktoś jednak postanowił nadrobić te braki za niego.