JOW-y w małych gminach i 5-letnia kadencja. Nowa propozycja PiS ws. ordynacji wyborczej

Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przed II czytaniem w Sejmie poinformowało o proponowanych poprawkach do ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy. – Projekt, który dotyczy prawa wyborczego powinien powstawać w atmosferze współpracy i kompromisu – mówił w Sejmie poseł Marek Horała. Łukasz Schreiber przekonywał, że zamierzeniem polityków partii rządzącej jest stworzenie lepszego prawa wyborczego, zwiększenie roli obywateli oraz poprawienie pozycji radnych. – Pozostawiamy w projekcie ordynacji wyborczej jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz uprawnienie rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich do ustalania okręgów wyborczych – poinformowali posłowie PiS. Zaproponowali też wydłużenie kadencji w samorządach do 5 lat. Wśród postulowanych zmian znajduje się też zmiejszenie liczby komisarzy do 100.

– Na komisji przyjęliśmy poprawkę, która określa, że dwukadencyjność będzie liczona dopiero od najbliższych wyborów – podkreślił Łukasz Schreiber. Poseł zapewnił, że PiS przeanalizował uwagi PKW i do wielu odniósł się pozytywnie. Zadowolenie z proponowanych zmian wyraził na Twitterze Jarosław Gowin. Wicepremier podkreślił, że koalicjant uwzględnił większość poprawek zgłaszanych przez Porozumienie.