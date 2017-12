Biskupi proszą o wycofanie wniosków ws. 500 lat Reformacji

List otwarty był inicjatywą biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego. Zaznaczyli, że „z rozczarowaniem przyjęli przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji”. „Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślili.

Wyrazili ponadto uznanie dla „inicjatywy klubów parlamentarnych PSL i Nowoczesna oraz Konwentu Seniorów Sejmu w sprawie uchwały dotyczącej upamiętnienia przypadającego w 2017 roku 500-lecia Reformacji”. Dodali jednak przy tym, że zwracają się z prośbą o „wycofanie złożonych wniosków”. Podziękowali też prezydentowi Andrzejowi Dudzie m.in. za objęcie honorowym patronatem centralnych obchodów Jubileuszu Reformacji. Podziękowali również Senatowi za uchwałę z 1 lutego 2017 roku, „upamiętniającą 500-lecie obecności protestantów na ziemiach polskich”.

W czwartek Sejm skierował do komisji kultury uchwały ws. upamiętnienia 500-lecia Reformacji. Wnioskowal o to szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Przed głosowaniem doszło do burzliwej dyskusji.