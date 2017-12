Są pierwsze zmiany w Radzie Ministrów! Elżbieta Witek traci stanowisko

To nie koniec zmian. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że znani są już także kandydaci na stanowiska ministrów finansów i rozwoju, którzy zastąpią go w tych resortach. Mateusz Morawiecki podkreślił, że tylko przez krótki czas będzie on łączył funkcję premiera z zarządzaniem ministerstwami i rozwoju. Mówił, że potrwa to do czasu, "aż w uzgodnieniach z kierownictwem politycznym zostaną wybrani kandydaci na szefów tych resortów". – To będą dwie osoby, które mnie odciążą – poinformował.

Jak mówił Morawiecki, są już znani kandydaci na te stanowiska, jednak najpierw odbędą się rozmowy o nich "na najwyższym szczeblu kierownictwa politycznego, czyli prezydium komitetu politycznego". – W ramach prezydium komitetu politycznego i samego komitetu będą omawiane także inne propozycje personalne w kontekście rekonstrukcji rządu – mówił.

Kim jest Elżbieta Witek?

Elżbieta Witek przez wiele lat pracowała w szkolnictwie, najpierw jako nauczycielka historii, potem jako dyrektor szkoły. W 2005 r. została posłanką PiS. W lipcu 2015 roku zaczęła pracę jako rzecznik partii. W styczniu 2016 roku Witek została członkiem Rady Ministrów. Objęła także funkcje szefa gabinetu politycznego premiera oraz rzecznika prasowego Rady Ministrów. Rzecznikiem przestała być 8 stycznia 2016, kiedy to zastąpił ją Rafał Bochenek.