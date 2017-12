Nagła konferencja premiera Morawieckiego. Czego będzie dotyczyć?

Na stronie Kancelarii Premiera zamieszczono informację o konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego. Nie podano jednak, w jakiej sprawie szef rządu ma spotkać się z dziennikarzami. Z najnowszych doniesień wynika, że podczas briefingu Joanna Kopcińska ma zostać przedstawiona jako nowa rzeczniczka rządu.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 18 grudnia na wniosek premiera odwołana została Elżbieta Witek, bliska współpracownica premier Beaty Szydło, a wcześniej rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.

Ponadto Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że znani są już także kandydaci na stanowiska ministrów finansów i rozwoju, którzy zastąpią go w tych resortach. Mateusz Morawiecki podkreślił, że tylko przez krótki czas będzie on łączył funkcję premiera z zarządzaniem ministerstwami i rozwoju. Mówił, że potrwa to do czasu, "aż w uzgodnieniach z kierownictwem politycznym zostaną wybrani kandydaci na szefów tych resortów". – To będą dwie osoby, które mnie odciążą – poinformował.