Dziś spotkanie kierownictwa PiS. Prawdopodobnym tematem rekonstrukcja rządu

– Potwierdzam, że takie spotkanie kierownictwa PiS jest dzisiaj o 18:00 na Nowogrodzkiej, co do tematów, to nie wypowiadam się na ten temat bo to do końca nie jest wiadome – powiedziała Beata Mazurek. – Wiem że poszła informacja dotycząca tego, że tematem będzie rekonstrukcja, ale nigdy nie jest tak, że temat jest tylko jeden – dodała.

Posłanka PiS skomentowała także kwestię poprawek do ustawy o ordynacji wyborczej. – Nic na ten temat na razie nie wiem natomiast wiemy o tym że mają się odbyć rozmowy i z prezydentem i marszałkiem Senatu. Jaki będzie efekt tych rozmów – nie wiem, ale państwo wiecie że dopóki prace w parlamencie są niezakończone, to tak naprawdę wszystko jest możliwe – oznajmiła Mazurek.

W sprawie komisji do badania sprawy Amber Gold polityk zapowiedziała, że będzie ona pracować dalej. Poinformowała również, że nie podjęto decyzji w sprawie nowych kandydatów do składu komisji. – Platformo, nie obawiajcie się, wszystko co trzeba będzie, wyjaśnimy – zapowiedziała polityk.