Kurski zabrał głos w sprawie słynnych pasków TVP. Przypominamy najlepsze z nich

Galeria:

Zbiór pasków informacyjnych w TVP za czasów prezesury Jacka Kurskiego

Jacek Kurski w rozmowie z dziennikarką „Gazety Prawnej” utrzymywał, że to Polsat i TVN „piorą ludziom mózgi”, a jego TVP jest „bliższa prawdy”. Nie zgadzał się z jej zarzutami o agitację na rzecz PiS i nabijanie partii rządzącej procentów w sondażach. – Co do intencji i co do zasady jest wyważona, obiektywna i uczciwa. Oczywiście bardzo się różni od Polsatu i TVN. Natomiast widzowie mają możliwość wyboru i gdyby TVP uprawiała propagandę, nikt by jej nie oglądał. To skąd by się wzięło 50-procentowe poparcie dla PiS? – pytał.

Odpowiadając na zarzut o wykorzystywanie pasków informacyjnych do ataków na przeciwników rządu stwierdził, że wynika to z ich natury. – Na paskach jesteśmy więźniami skrótów – powiedział. Kontrargument o paskach, które wyłącznie chwalą działania PiS, odparował mówiąc, że to „wolność dziennikarska”. – Ukarałem dziennikarzy i wydawców za niektóre decyzje antenowe – dodał jednak.

Postanowiliśmy przypomnieć prezesowi Kurskiemu niektóre z pasków wyświetlanych na antenie TVP i TVP Info w ciągu ostatnich dwóch lat. Niektóre z nich zwracały uwagę tak bardzo, że internauci postanowili je kolekcjonować. W sieci dość szybko zaczęły tworzyć się grupy zapaleńców, zbierające paski po każdym wydaniu „Wiadomości”, czy głośniejszym programie w Telewizji Publicznej. W zamieszczonej powyżej galerii wykorzystaliśmy mrówczą pracę członków facebookowej grupy „Jak będzie w TV? – sekcja nagłówków”, która dysponuje ogromnym zbiorem zdjęć pasków.

Pełen wywiad z Jackiem Kurskim dostępny jest w środowym (20 grudnia) wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.