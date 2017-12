Przepowiednie posłanki Pawłowicz. Co przyniesie nam nowy rok?

Zbliżający się koniec roku to nie tylko czas podsumowań, ale również prognoz na najbliższe 12 miesięcy. Krystyna Pawłowicz umieściła na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym nakreśliła możliwy scenariusz na nowy, 2018 rok. Zdaniem posłanki PiS, „wszystko wskazuje na to,że także w 2018 roku Unia Europejska /czytaj Niemcy,Francja,jeden zagubiony Holender Timmermans,jeden niemiecko-maltański kierownik organizacyjny w Radzie Europejskiej i kierowniczka jednego z komisariatów unijnej Komisji, nadal będą wyręczać polską opozycję w próbach obalenia obecnych polskich władz” . „Ale, jak powszechnie wiadomo wróg zewnętrzny mobilizuje i jednoczy grupę atakowaną.”.. - dodaje Pawłowicz.

Według parlamentarzystki „w 2018 roku reformowanym środowiskom pospadają kolejne maski i kolejne obszary działania państwa polskiego ujrzymy w prawdzie” . Nie zabrakło również krytycznych uwag pod adresem sędziów. „Sędziowie będą uniemożliwiali pociąganie do odpowiedzialności opozycyjnych przestępców uniewinniając ich,umarzając sprawy lub odsyłając je do uzupełnienia materiału dowodowego lub wskazując jakieś własne,fałszywe tropy /zob..casus sędziego Tuleji/. To zaś może dać zajęcie dla nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego...Skompromitowani sędziowie nie odpuszczą... W 2018 r. sędziowie z konstytucyjnymi władzami Polski będą zaciekle walczyć już indywidualnie,poprzez swe orzecznictwo” – pisze polityk PiS.