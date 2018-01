Policja podsumowuje noc sylwestrową. Trzynaście wypadków, nie żyją 4 osoby

Młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji apelował o rozwagę na drogach – zarówno do pieszych, jak i do kierowców. Przypomniał, że zbliżając się do przejść dla pieszych kierujący pojazd powinien zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność. Pieszy także powinien rozglądać się dokładnie, przechodząc przez jezdnię.

W Toruniu w niedzielę nad ranem dwie osoby zginęły na przejściu dla pieszych po tym, jak potrącił je samochód osobowy. Policja sprawdza teraz, czy kierowca był trzeźwy. Miejsce wypadku zabezpieczono.

Policja poinformowała, że od północy do godziny 6:00 rano w niedzielę funkcjonariusze zatrzymali prawie 100 pijanych kierowców. W wypadkach drogowych rannych zostało 12 osób.

Funkcjonariusze podkreślają, że w porównaniu z poprzednimi latami, była to dość spokojna noc. Policjanci przypominają także, że jeżeli ktoś chciałby już prowadzić, a nie jest pewny, czy wytrzeźwiał – może zgłosić się na komisariat. Tam za darmo alkomatem przebadają go funkcjonariusze.