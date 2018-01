Prawie milion Polaków może mieć problem z dowodem osobistym. Grożą im wysokie kary

Brak ważnego dowodu osobistego to problemy m.in. w urzędach, bankach lub na granicy. Poza tym, za brak aktualnego dowodu grozi kara grzywny w wysokości 5 tys. zł.

Na wydanie dowodu czeka się do 30 dni

„Gazeta Polska Codziennie” powołuje się na dane z Ministerstwa Cyfryzacji i wylicza, że w listopadzie ważność straciło 552 tys., a w grudniu ponad 435 tys. dowodów. To oznacza, że prawie milion Polaków powinno złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego do końca 2017 r. Wiele osób nie dostarczyło jednak niezbędnych dokumentów, przez co mogą mieć duże kłopoty. „GPC” zauważa, że od stycznia dowody osobiste tracą ważność, a na wydanie nowego czeka się do 30 dni.

O tym, że przeterminowany dowód osobisty to szereg problemów przypomina też Biuro Informacji Kredytowej. Bez ważnego dokumentu niemożliwe jest złożenie wniosku o kredyt. Co więcej, osoby, które nie mają paszportu nie wjadą do krajów Unii Europejskiej.