Rząd chce wprowadzić nową ulgę podatkową. Trzeba spełnić jeden warunek.

W dotychczas obowiązującej ustawie podatkowej znajdował się zapis o pobieraniu 20 proc. podatku zryczałtowanego od osób, które otrzymały wynagrodzenie za pomoc fiskusowi, policji, straży granicznej, CBA, ABW czy Agencji Wywiadu. Jak podaje Gazeta.pl, rząd chce zmienić ten zapis. W związku z tym przygotowano projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych, w których zapisano m.in. likwidację 20-proc. podatku od wynagrodzeń za pomoc służbom. Oprócz wykreślenia artykułu 30 ust. 1 pkt 5 w nowelizacji mają się pojawić nowe zpaisy. Wolne od podatku mają by wszystkie wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym, które są wypłacane z funduszy operacyjnych tych służb. W przepisach nie sprecyzowano, o jakie do końca służby chodzi, jednak zgodnie z prawem, wynagrodzenia może wypłacać dziewięć służb. Są to policja, SKW, ABW,CBA, Agencja Wywiadu, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna oraz Słyżba Wywiadu Wojskowego.

Każda z tych służb może werbować sobie współpracowników – choćby po to, by przy ich pomocy zdobywać informacje. Dane tych osób oraz szczegółowa wysokość wynagrodzenia nie są ujawniane ze względów bezpieczeństwa. W uzasadnieniu projektu nowelizacji zaznaczono, że w zdecydowanej większości przypadków osoba udzielająca pomocy organom otrzymuje wypłaty od 12 zł do 1000 zł, a więc kwoty odprowadzane od tych sum są niewielkie. Jest również inny powód. Likwidacja obowiązku podatkowego zwiększy wysokość otrzymywanego świadczenia przez osoby współpracujące z tymi organami, co może zachęcić do wspierania działań tych jednostek – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji ustawy podatkowej.