Zidentyfikowano szczątki polskiego lotnika z dywizjonu 308

28 września 2017 roku specjaliści ze szczecińskiej uczelni ekshumowali szczątki nieznanego polskiego lotnika spoczywające na cmentarzu w Le Crotoy, aby przebadać szkielet, artefakty oraz by pobrać próbki niezbędne do przeprowadzenia badań porównawczych DNA. Prace były realizowane pod nadzorem miejscowych władz francuskich, przedstawiciela Komisji Wspólnoty Brytyjskiej ds. Cmentarzy Wojennych, w obecności pracownika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz konsul z Ambasady RP w Paryżu.

Porównawcze badania genetyczne odbywały się w Katedrze Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie wcześniej zabezpieczono DNA od rodzin czterech lotników, którzy stracili swe życie w okolicach Le Crotoy przed 12 kwietnia 1943 roku.

Porucznik Tadeusz Stabrowski był widziany przez kolegę z dywizjonu ostatni raz 11 marca 1943 roku, gdy na postrzelonym samolocie był zmuszony wodować na Kanale La Manche. Udało mu się wydostać z Spitfire’a. Niestety wodnosamolot ratownictwa morskiego, wysłany po niego, stracił go z oczu w czasie podejścia do lądowania na wodzie i go nie uratował. Morze oddało ciało porucznika Tadeusza Stabrowskiego na brzeg francuski 12 kwietnia 1943 roku w okolicy Le Crotoy, gdzie został pochowany jako nieznany polski lotnik.

Identyfikacja żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, dzięki porównawczym badaniom DNA, to efekt współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Ambasady RP w Paryżu oraz historyków lotnictwa.

Ceremonia wojskowa na cmentarzu w Le Crotoy, związana z przywróceniem imienia i nazwiska na nagrobku lotnika, wstępnie planowana jest na 11 marca 2018 roku, dokładnie 75. lat od śmierci pilota.

Czytaj więcej o poruczniku Tadeuszu Stabrowskim.