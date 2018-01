Już wszystko jasne! Nowy rząd premiera Morawieckiego zostanie powołany we wtorek

Poniedziałek po święcie Trzech Króli przyniósł nową falę spekulacji o tym, kiedy odbędzie się rekonstrukcja rządu. Sytuacji nie rozjaśniły poranne wypowiedzi polityków obozu rządzącego. Spekulacje ucięła dopiero rzecznik rządu, która przekazała, że we wtorek o godzinie 12 poznamy nowych członków Rady Ministrów. Podobne informacje przekazała wcześniej PAP. Doniesienia o tym, że rekonstrukcja nastąpi we wtorek, potwierdził post posła Zbigniewa Gryglasa, który pytał na Twitterze, który z ministrów zakończy jutro swoją misję.

Głęboką rekonstrukcję rządu i zmiany w ważnych resortach zapowiedział w porannej rozmowie w „Jeden na jeden” wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Polityk wskazał, że od rekonstrukcji dzielą nas „raczej godziny aniżeli dni”. Polityk zaznaczył, że rekonstrukcja będzie głęboka i obejmie m.in. resorty, którymi dotychczas kierował Mateusz Morawiecki, a więc ministerstwa finansów i rozwoju. – Będą też zmiany, które będą niespodzianką – dodał Bielan. W internetowej części rozmowy potwierdził, że zmiany zostaną zaprezentowane „dzisiaj”, a więc w poniedziałek. Zarazem wiceszef wyższej izby parlamentu podkreślił, że nie jest osobą, która może wypowiadać się w sprawach zmian personalnych. Te – według słów Bielana – przedstawić ma osobiście premier Mateusz Morawiecki.

O rekonstrukcji mówił też minister sportu. Witold Bańka w rozmowie na antenie RMF FM przypomniał, że zostało powiedziane, że rekonstrukcja nastąpi na początku tygodnia. – Więc być może będzie to dzisiaj – stwierdził Bańka. Pytany o swoje stanowisko, odparł: „W życiu pewne są tylko śmierć, podatki i to, że żurek jest najlepszy na Śląsku. Wszystko inne to jest kwestia decyzji. Trzeba z pokorą podchodzić do swojej roli. Ja też tak podchodzę”.

Kolejny gość porannej rozmowy, Stanisław Karczewski, który był gościem Radia Zet, potwierdził, że premier ogłosi decyzję o rekonstrukcji jeszcze w tym tygodniu. – Na początku, bądź w środku tygodnia, no może się zdarzyć taka sytuacja, że może to być koniec tygodnia – mówił marszałek Senatu. Jak wskazał, rekonstrukcja będzie „średnia”. – Zostanie wymienionych mniej niż 10 ministrów, ale więcej niż 5 – zdradził Karczewski.