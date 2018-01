93. miesięcznica smoleńska. Kaczyński: Chwała tym, którzy walczyli o prawdę, na czele z Macierewiczem

O godzinie 19 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na warszawskiej starówce odprawiono mszę w intencji ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz innych ofiar katastrofy smoleńskiej. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. były szef MON Antoni Macierewicz, wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński i szef podkomisji smoleńskiej Kazimierz Nowaczyk. Obecni byli również premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier i szef ministerstwa kultury Piotr Gliński, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak.

Po godzinie 20:00 spod warszawskiej Archikatedry wyruszył Marsz Pamięci, który dotarł następnie pod Pałac Prezydencki. Uczestnicy marszu skandowali „Jarosław! Jarosław!” oraz „Antoni! Antoni!” . Pod Pałacem Prezydenckim prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie.

– To pierwszy marsz w 2018 roku. Roku, w którym – jestem o tym przekonany – dojdziemy do celu. Te marsze, wszystko, co przez te osiem lat robimy, to wpisywanie się w tę drogę. Nie mogliśmy przejść do porządku dziennego nad tym, co stało się w Smoleńsku. Tragedia Smoleńska nie została zapomniana i chwała tym, dzięki którym pamięć trwa – mówił prezes PiS. – Chwała tym, którzy walczyli o prawdę, na czele z Antonim Macierewiczem. Chwała tym, którzy przyczynili się do tego, by ta sprawa nie zniknęła – dodał prezes PiS.

W dalszej części przemówienia prezes PiS podkreślił, że „droga naprawy Rzeczypospolitej, dobrej zmiany, czasem, ze względu na okoliczności, jest kręta” . – Proszę wszystkich o zaufanie. Ufajcie, że idziemy w tym samym kierunku. Że dojdziemy do celu. Będziemy mieć prawdziwie niepodległą, prawdziwie godną Polskę. Przed nami jeszcze trzy takie marsze. One przejdą do historii. Zostaną zapisane złotymi zgłoskami. I wy wszyscy przejdziecie do historii – zaznaczył prezes PiS.

Po zakończeniu przemówienia odczytany został Apel Pamięci.