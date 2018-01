Kasia Tusk zabrała głos w debacie dotyczącej prawa do aborcji

Córka Donalda Tuska bardzo rzadko wypowiada się w sprawach politycznych czy społecznych. Kasia Tusk zamieszcza na swoim blogu oraz profilu na Instagramie głównie treści lifestyle'owe czy porady. Tusk zrobiła wyjątek w lipcu, kiedy zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie z demonstracji przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości. „Wiem, że nie będę dla wielu z Was obiektywnym głosem, bo na politykę patrzę również przez pryzmat osobistych doświadczeń” – pisała Kasia Tusk. Jak podkreślała dalej, mimo to, „poczucie obywatelskiego obowiązku nie pozwala jej dziś milczeć”. „Zapalę swój mały płomyk sprzeciwu i mam ogromną nadzieję, że nie będę sama” – czytamy. „Marzy mi się Polska w której nie obrzucamy się oskarżeniami i inwektywami, może zaczniemy od komentarzy pod tym wpisem?” – dodała na koniec.

Tym razem na Instastory Kasia Tusk zabrała głos w sprawie debaty dotyczącej prawa aborcyjnego w Polsce. „Parę razy zastanawiałam się już, dlaczego kobiety, które z własnej woli podjęły decyzję o donoszeniu ciąży zagrażającej ich zdrowiu czy urodzeniu poważnie niepełnosprawnego dziecka mają służyć jako argument przemawiający za zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Przecież są one najlepszym dowodem na to, że kobiety kochają swoje dzieci, pragną ich, zrobią wszystko, aby je ocalić i żaden przepis tego nie zmieni” – napisała córka Donalda Tuska.

W dalszej części swojego wpisu Kasia Tusk zwróciła się z pytaniem bezpośrednio do swoich czytelniczek oraz innych blogerek. – Czy gdybyś to Ty znalazła się w takiej sytuacji nie chciałabyś móc powiedzieć: Tak, chcę urodzić to dziecko mimo wszystko, podjęłam taką decyzję, a nie zostać do tego prawnie zmuszona? – zapytała autorka bloga Make Life Easier.