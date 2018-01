Tajemnicza ekspertyza szefa MSZ na temat Donalda Tuska

Dziennik przypomina, że wiosną 2017 roku Witold Waszczykowski mówił, że „wybór Tuska został dokonany niezgodnej z procedurami UE” i że „doszło do fałszerstwa”. To właśnie wynikać miało z ekspertyzy, którą stworzył między innymi obecny minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Do tej pory opinia w tej sprawie nie została jednak upubliczniona.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że organizacja Watchdog Polska walczy o ujawnienie dokumentu, jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych odmawia tłumacząc, że ekspertyzy „zostały udostępnione dobrowolnie, resort ich nie zamawiał i nie stanowią one własności ministerstwa”.

Organizacja Watchdog Polska poskarżyła się w sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uznał on, że żądana informacja jest informacją publiczną. Resort w odpowiedzi zaskarżył tę decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie sprawa może czekać na rozpatrzenie nawet dwa lata.