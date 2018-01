Kiedy zniknie abonament? Pojawiła się konkretna data

– Wychodzimy na prostą. Jest już praktycznie zdecydowane, że od 2019 roku abonament radiowo-telewizyjny będzie pokrywany z budżetu państwa – wskazał szef Rady Mediów Narodowych. – Zostanie zniesiony de facto ten abonament w 2018 on obowiązuje, to jest obowiązujące prawo i każdy powinien go przestrzegać. I tu nie radziłbym robić uników, bo to się może finansowo źle skończyć – zaznaczył Czabański.

– Od 2019 roku na 99 proc. nie będzie abonamentu w tym kształcie. Media publiczne będą finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – dodał. Szef Rady Mediów Narodowych wyjaśnił, że media publiczne powinny otrzymywać, by być stabilnie finansowane, około 2,5-3 mld złotych rocznie. – Jeśli ta kwota będzie zagwarantowana liczbowo z uwzględnieniem inflacji lub procentowo w stosunku do PKB – jak się finansuje siły zbrojne – to ja jestem za tym rozwiązaniem – podkreślił Czabański.

Disco polo jak jeleń na rykowisku

Szef RMN krytycznie odniósł się do niektórych zjawisk obecnych w Telewizji Publicznej, nie ukrywając przy tym, że to przytyk dla prezesa TVP Jacka Kurskiego. – Droga w stronę disco polo jest drogą zabójczą i nie do zaakceptowania – wskazał Czabański. – Mówię mu (Jackowi Kurskiemu - red.) to wprost. To nie jest pstryczek, to uwaga krytyczna, której nie ukrywam i mówię ją publicznie i w rozmowach z kierownictwem Telewizji. Wiem, że powinny być program popularne, koncerty, ale disco-polo jest jak jeleń na rykowisku. Są granice dobrego smaku, których się nie przekracza – dodał szef RMN.