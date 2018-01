Ugodzili nożem, wywieźli do lasu i dręczyli. Policjanci z Archiwum X złapali sprawców porwania sprzed 17 lat

Policjanci zespołu do spraw przestępstw niewykrytych – archiwum X wydziału do walki z terrorem kryminalnym KSP i zabójstw od kilku lat pracowali nad sprawą uprowadzenia mężczyzny i znęcania się nad nim. Do przestępstwa doszło w kwietniu 2001 roku w podwarszawskiej miejscowości. Od tego czasu do dziś nie udało się zatrzymać osób, które mogły mieć związek ze zdarzeniem.

W miarę pracy nad sprawą, funkcjonariuszom z Archiwum X udało się dotrzeć do nieznanych do tej pory świadków. Ich zeznania okazały się kluczowe i pozwoliły na zatrzymanie 40-letniego Roberta P. i 46-letniego Pawła N. Prokurator przedstawił im zarzut pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące.

Policjanci ustalają, czy zatrzymani mogli mieć związek z innymi przestępstwami, do jakich doszło pod koniec lat 90-tych i po roku 2000 w Warszawie i okolicach.