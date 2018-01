Kupujesz auto z zagranicy? Teraz jego historię można sprawdzić online

Od 15 grudnia 2017 r. nabywcy i posiadacze aut importowanych z rynku wtórnego USA, Kanady oraz wybranych krajów europejskich mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu Historiapojazdu.gov.pl. Aktualnie widoczne są pojazdy sprowadzone i zarejestrowane w Polsce. W styczniu 2018 r. usługa zostanie rozszerzona o auta, które jeszcze nie znalazły się w Centralnej Ewidencji Pojazdów, a np. już są oferowane do sprzedaży.

System pozwala sprawdzić samochody z niektórych krajów UE (Francji, Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji i Czech) oraz USA i Kanady. Korzystanie z bazy do sprawdzenia historii pojazdu jest darmowe, ale wymaga logowania się do systemu za pomocą profilu zaufanego (eGO). Jeżeli wybrany pojazd będzie znajdował się w bazie, użytkownik w zakładce "dane zagraniczne" zobaczy informacje w siedmiu kategoriach, m.in. kradzież, złomowanie, powypadkowy, przekręcony licznik czy niedopuszczony do ruchu. W przypadku potwierdzenia danej kategorii, pojawi się alert zaznaczony czerwonym ostrzegawczym symbolem. Jeżeli nie stwierdzono alertu, będzie to oznaczone symbolem. Natomiast jeśli pojazdu nie ma w bazie, wyświetli się stosowna informacja tekstowa.

Bez logowania (wystarczy numer VIN pojazdu oraz data pierwszej rejestracji) nadal dostępne będą informacje o wszystkich zarejestrowanych pojazdach: