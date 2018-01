Łapiński: Wypowiedzi Macierewicza mogą być uznane za próby nacisku

Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej w rozmowie z "Gazetą Polską" stwierdził, że generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu odebrano dostęp do informacji niejawnych po szczegółowym badaniu, natomiast przywrócenie mu poświadczenia oznaczałoby złamanie prawa. – Trzeba podkreślić, że był ogromny polityczny nacisk, by złamać prawo i od badania zagrożeń związanych z osobą generała Kraszewskiego odstąpić – mówił były szef MON.

Komentując te słowa Krzysztof Łapiński podkreślił, że decyzja o odebraniu dostępu do informacji niejawnej, którą wydała SKW jest decyzją od której – zgodnie z prawem – przysługuje Jarosławowi Kraszewskiemu odwołanie. Rzecznik prezydenta poinformował, że Kraszewski skorzystał z tego prawa i odwołał się do premiera. Przypomniał ponadto, że kiedyś z tego prawa skorzystał sam Antoni Macierewicz, gdy za rządów Platformy Obywatelskiej odebrano mu dostęp do informacji niejawnych. – Właśnie po to jest instancja odwoławcza, by między innymi sprawdzić zgodność z prawem i faktami wydanej decyzji – zaznaczał Łapiński. – Decyzja SKW nie jest prawomocna, a wypowiedzi byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza mogą być uznane za próbę wywierania nacisku na premiera jako instancji odwoławczej – ocenił.