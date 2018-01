Prezydent Duda na debacie w ONZ: Wszelkie próby agresji powinny być traktowane jako naruszenie prawa międzynarodowego

Galeria:

Andrzej Duda odwiedził siedzibę ONZ w Nowym Jorku



Andrzej Duda wziął udział w debacie Rady Bezpieczeństwa na temat broni masowego rażenia, a także spotkał się z Prezydentem Kazachstanu. Debata to dla Polski pierwsza okazja – od objęcia niestałego członkostwa w RB ONZ – do zabrania głosu na szczeblu głowy państwa. Głowa państwa rozmawiała także z Sekretarzem Generalnym ONZ i ambasadorami przy ONZ wszystkich państw UE.

– Na początku chciałbym podziękować Prezydencji kazachskiej za zorganizowanie niniejszej debaty wysokiego szczebla na tak ważny i aktualny temat. Fakt ten pokazuje Państwa długotrwałe zaangażowanie na rzecz nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Kazachstan jest jednym z niewielu państw, które „porzuciły” ścieżkę nuklearną, co czyni podejmowane przez Was wysiłki jeszcze bardziej wiarygodnymi – powiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że kwestia broni masowego rażenia doskonale wpisuje się w priorytety Polski w Radzie Bezpieczeństwa, to jest wspieranie istniejących oraz budowanie nowych instrumentów prawa międzynarodowego, mających na celu ograniczanie bezprawnego i agresywnego zachowania niektórych członków społeczności międzynarodowej. – Chciałbym tutaj podkreślić, że nie tylko agresja, ale także wszelkie próby budowania agresywnych zdolności, powinny być zawsze traktowane jako naruszenie międzynarodowych norm, ponieważ, w ostatecznym rozrachunku, prowadzą one do erozji szlachetnej idei pokojowego współistnienia państw – zaznaczył Duda.

W ocenie prezydenta ostatnie wydarzenia w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, złamanie gwarancji dla Ukrainy zawartych w Memorandum Budapesztańskim, kontrowersje wokół Porozumienia Nuklearnego z Iranem (JCPOA), oraz zagrożenia ze strony podmiotów pozapaństwowych pokazały, że agenda nieproliferacyjna jest dzisiaj jeszcze bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej.