Niemowlę zmarło, gdy matka była na zakupach. Są nowe fakty w sprawie

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Pruszczu Gdańskim. W piątek 19 stycznia została przeprowadzona sekcja zwłok. Według biegłym dziewczynka zmarła w skutek ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, co do niej doprowadziło. Mariusz Duszyński z prokuratury podkreślił, że eksperci wykluczyli jako niemowlę zmarło w skutek urazu mechanicznego. Na ciele dziecka nie stwierdzono żadnych obrażeń. Prokurator podjął decyzję o postawieniu matce dziecka zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Kobiecie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Co stało się w Przywidzu?

Do zdarzenia doszło w Przywidzu na Pomorzu. Z informacji Grażyny Wawryniuk, rzecznik prasowej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wynika, że ośmiomiesięczna dziewczynka zmarła w samochodzie, który był zaparkowany przed sklepem. Matka dziecka była w tym czasie na zakupach. Kiedy kobieta wróciła do auta, dziewczynka nie dawała żadnych oznak życia. Matka próbowała reanimować niemowlę, wezwała również pogotowie, jednak życia dziecka nie udało się uratować. Kobieta została przesłuchana przez policję, zaoferowano jej także pomoc psychologa. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa prokuratura nie ujawnia zeznań kobiety.