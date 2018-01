Nie żyje 19-letnia uczestniczka programu „Nasz nowy dom”

Informację o śmierci Katarzyny Kamińskiej przekazali producenci programu „Nasz nowy dom”. „Kasiu... nie możemy uwierzyć, że już Cie z nami nie ma. Z ogromnym smutkiem żegnamy jedną z najdzielniejszych i najsilniejszych Bohaterek naszego programu. Rodzinie Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia” – napisano na profilu programu „Nasz nowy dom” na Facebooku.

Jak podaje RMF FM, Katarzyna Kamińska podróżowała ze swojej rodzinnej wsi Lucynowo do Wyszkowa. Samochód, którym kierował jej chłopak wpadł do rowu i uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. 19-latka zmarła kilka dni później.

Na stronie Telewizji Polsat przypomniano poruszającą historię uczestniczki 79. odcinka „Nasz nowy dom”. Dziewczyna w drodze ze szkoły, dwa lata temu wpadła pod pociąg. Poturbowana, po wielu operacjach, leżała w śpiączce w szpitalu. Gdy się obudziła, jej ojciec stanął przed najtrudniejszym wyzwaniem - musiał powiedzieć córce, że straciła nogę. Dziewczynie poruszanie się o kulach przychodziło z trudnością, więc każde pomieszczenie w domu wymagało dostosowania do potrzeb osoby na wózku. To właśnie z tego powodu rodzina zgłosiła się do programu „Nasz nowy dom”. - Wiem, że jest szansa, żebym wróciła do normalnego życia. A skoro jest szansa, nadzieja, to po co się załamywać? - mówiła Kasia.