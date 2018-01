Małgorzata Gersdorf wybrana na przewodniczącą KRS

Za wyborem Małgorzaty Gersdorf na to stanowisko opowiedziało się 14 członków Rady. Trzy osoby zagłosowały przeciwko jej kandydaturze, a jedna się wstrzymała.

Wtorkowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa było pierwszym od czasu rezygnacji z funkcji poprzedniego przewodniczącego sędziego Dariusza Zawistowskiego. Było to także pierwsze posiedzenie KRS po wejściu w życie nowych przepisów o Radzie. Dariusz Zawistowski złożył oficjalną rezygnację z zajmowanego stanowiska 12 stycznia. Decyzja była podyktowana sprzeciwem wobec nowego stanu prawnego w KRS.

Małgorzata Gersdorf

Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 1975 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska na temat efektywności egzekucji roszczeń alimentacyjnych napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Czachórskiego została opublikowana przez wydawnictwo UW w opracowaniu zbiorowym poświęconym prawu rodzinnemu (1976). Następnie odbyła aplikację sądową, którą ukończyła w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym. W 1986 r. zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin na stanowisko radcy prawnego.

W latach 1991–2004 była członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poprzednio Biuro Orzecznictwa), a następnie do 2005 r. radcą prawnym w SN. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lipca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Z dniem 30 kwietnia 2014 r. powołana na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Nowelizacja ustawy o KRS

2 stycznia 2018 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję.