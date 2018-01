Senator Stanisław Kogut usłyszał zarzuty

Sprawa Stanisława Koguta

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w Senacie nie wyrażono zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie parlamentarzysty Stanisława Koguta. Za głosowało 32 senatorów, przeciw 37, wstrzymało się od głosu 19 senatorów. O tym, by przychylić się do wniosku prokuratury w sprawie zatrzymania polityka mówił przed posiedzeniem Senatu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak poinformowała Beata Mazurek, kierownictwo PiS krytycznie ocenia decyzję w sprawie senatora.

Zatrzymany syn senatora

19 grudnia funkcjonariusze CBA zatrzymali pięciu podejrzanych o korupcję. wnioski o areszt dla czterech podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych na łączną kwotę blisko 1,2 mln zł skierowała do sądu Prokuratura Regionalna w Katowicach. Wśród podejrzanych jest syn senatora Stanisława Koguta, Grzegorz K.

Akcja CBA

Postępowanie prowadzone przez CBA dotyczy udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne. Skrupulatnie zebrany w ciągu dwóch lat materiał zobligował CBA do wszczęcia śledztwa w maju 2017 roku. Dowody to m.in. podsłuchy oraz zeznania świadków. Prokuratura wspólnie z CBA ustaliła, że materiał ten uzasadnia skierowanie do Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz przepisów Kodeksu postępowania karnego, wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora RP Stanisława Koguta, którego nazwisko pojawia się w związku z korupcyjnym działaniem zatrzymanych osób.

Zarzuty wobec senatora

Kogut miał wywrzeć wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to senator miał przyjąć obietnicę udzielenia prezydentowi miasta korzyści majątkowej o znacznej wartości, w kwocie 1 miliona złotych. Drugi zarzut dotyczy przyjęcia przez senatora korzyści majątkowej, o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych, za pomoc w rozwiązaniu sprawy pomiędzy PKP a innym podmiotem gospodarczym. Senator miał się także podjąć pośrednictwa przy załatwianiu sprawy penitencjarnej skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Powołując się na wpływy w Areszcie Śledczym w Krakowie, senator miał pośredniczyć w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system półotwarty, w zamian za korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych.