Zembaczyński: Zlikwidujemy program 500 plus

W opinii Witolda Zembaczyńskiego program 500 plus jest "niesprawiedliwy i opresyjny wobec klasy średniej", gdyż nie zachęca do aktywności zawodowej rodziców. – Propozycja programowa Nowoczesnej "Aktywna Rodzina" – to duża ulga, ale w zamian za aktywność zawodową rodziców – mówił Zembaczyński. – Czyli – jesteś aktywny, dostajesz możliwość ulgi, która jest znacznie większa niż 500 plus – dodał. – Będzie więcej pieniędzy dla tych, którzy są aktywni i będzie sprawiedliwie dla tych, którzy powinni otrzymać tę pomoc – zapewnił.

Wiceprzewodniczący Nowoczesnej przypominał, że 500 plus miało być na każde dziecko. – Nie jest. Kłamali – mówił. Dodał, że w jego opinii 500 plus "oczywiście ma swoje pozytywne efekty, bo zniwelował strefę ubóstwa, ale z drugiej strony nie zachęca do aktywności".

Polski rząd zaczął wypłacać 500 złotych miesięcznie na każde dziecko w rodzinach o niskich dochodach oraz na drugie i kolejne dzieci we wszystkich pozostałych rodzinach w kwietniu 2016 roku. Podano, że program zmniejszył ubóstwo o połowę i prawie wyeliminował ubóstwo wśród dzieci. Ponadto miał on spowodować znaczny wzrost liczby urodzeń.