Lubnauer i Schetyna podjęli decyzję o stworzeniu koalicji wyborczej

– Podjęliśmy, wspólnie z przewodniczącą Katarzyną Lubnauer, decyzję o budowie koalicji PO-Nowoczesna na tegoroczne wybory samorządowe – oświadczył w piątek 26 stycznia na konferencji prasowej przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Informację potwierdziła w mediach społecznościowych szefowa Nowoczesnej.

„Wspólnie z Grzegorzem Schetyną zdecydowaliśmy o budowie podmiotowej koalicji Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, otwartej na inne podmioty, na wybory do sejmików wojewódzkich. Samorząd to ostatni archipelag wolności. Powołujemy zespół organizacyjny do przygotowania programu i umowy koalicyjnej” – napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer.

Tylko sejmiki

Jak przekazali mediom politycy, koalicja ma objąć początkowo tylko wybory do sejmików. Grzegorz Schetyna przekonywał o doniosłości tego porozumienia. – Wybory do sejmików, które są solą tych wyborów, są czymś najważniejszym, bo piszą mapę polityczną polskich województw. Jesteśmy zdecydowani na współpracę, jesteśmy przekonani, że to jest droga, która połączy nasze ugrupowania, odpowie też na oczekiwania wyborców naszych partii, a także da szansę nam zbudować wspólny program – mówił.

Schetyna: Tego oczekują wyborcy

– Jesteśmy przekonani że to droga, która połączy nasze ugrupowania. Odpowie też na oczekiwania wyborców naszych partii, a także da nam szansę zbudować wspólny program, organizacyjnie taką formułę koalicyjną, która będzie otwarta dla innych partii i środowisk. Na tym nam bardzo zależy – podkreślał szef PO.