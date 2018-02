Radomsko. Wyciągnął pistolet i powiedział: „Jedziemy na dworzec”

W czwartek 1 lutego 2018 roku przed godz. 14:00 dyżurny policji w Radomsku został poinformowany przez 32-letniego kierowcę o tym, że chwilę wcześniej w centrum Radomska mężczyzna z bronią w ręku wtargnął do jego samochodu, zażądał wydania telefonu komórkowego i kazał zawieźć się na dworzec kolejowy w Radomsku. Gdy 32-latek odmówił, mężczyzna ten wsiadł do innego samochodu osobowego. W tym pojeździe znajdował się 69-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego. Napastnik przystawił mu pistolet do ciała i nakazał zawieźć się na dworzec kolejowy. Gdy 69-latek przywiózł napastnika pod wskazany adres, ten zabrał mężczyźnie telefon komórkowy, po czym wysiadł z auta i wszedł do budynku dworca kolejowego. Po kilku minutach pokrzywdzony zauważył patrol policjantów, których poinformował o całym zajściu. Chwilę później na terenie dworca kolejowego mundurowi zatrzymali wskazanego sprawcę. Był to 32-letni mieszkaniec Radomska.

Przy zatrzymanym policjanci znaleźli skradziony telefon oraz pistolet gazowy. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. W miejscu zamieszkania 32-latka policjanci zabezpieczyli 91 sztuk amunicji. Zatrzymany odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, usiłowanie rozboju oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji. Za takie przestępstwa grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.