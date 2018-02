TVP powołała zespół ds. promocji dobrego imienia i historii Polski

Nowy zespół ma za zadanie promocję historii Polski w kraju i za granicą, kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju oraz zapobieganie dezinformacji.

– Telewizja Polska wprowadza to jako stały element swojej działalności. Wpisujemy na stałe do swojego rozumienia misji kwestie obrony dobrego imienia Państwa Polskiego oraz dbałość o prawdę historyczną o II wojnie światowej. Tym samym TVP włącza się w szerszą powinność wszystkich instytucji publicznych do obrony dobrego imienia Polski w kraju i na świecie – powiedział prezes TVP Jacek Kurski.

Mateusz Matyszkowicz przewodniczącym zespołu

Do zadań nowego ciała będzie należało m.in. wyszukiwanie, kreowanie i rozpowszechnianie unikatowych treści, promujących Polskę, np. filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży; inicjatywa w zakresie własnej produkcji fabularnej i dokumentalnej promującej historię Polski; koordynowanie programów informacyjnych pod kątem promocji historii Polski, a także współpraca międzynarodowa w obszarze tworzenia treści promujących historię państwa polskiego i kształtowania jego pozytywnego wizerunku.

Zespół odpowiadać będzie również za współpracę z mediami oraz instytucjami publicznymi w zakresie promocji historii Polski. Stanowisko przewodniczącego zespołu ds. promocji dobrego imienia i historii Polski zarząd TVP powierzył dyrektorowi TVP1 Mateuszowi Matyszkowiczowi.

