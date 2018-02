Całą noc sypał śnieg, pojawiły się pyłówki. Nowe informacje spod K2

Kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki w krótkim wpisie na Facebooku poinformował, że całą noc pod K2 sypał śnieg. W obozie trzecim pojawiły się tzw. pyłówki (lawina ze świeżo spadłego, suchego, zmrożonego śniegu; lawina pyłowa). Do base campu schodzi obecnie Janusz Gołąb. Z kolei do trzeciego obozu wyruszyli Artur Małek oraz Marek Chmilarski. Do wpisu dołączono także dwa zdjęcia, które obrazują, jak dużo śniegu spadło w nocy pod K2.

Galeria:

Polska zimowa wyprawa na K2

Wypadek Bieleckiego

Przypomnijmy, w środę wypadek miał Adam Bielecki. Bielecki wyszedł rano z bazy wraz z Januszem Gołąbem. Wspólnie kierowali się do obozu pierwszego. – Spadł na niego kamień. Doznał lekkich obrażeń czoła i nosa. Wymagał szycia. To głębokie obrażenia. Na pewno czeka go kilka dni rekonwalescencji – przekazał Wielicki. Kierownik wyprawy dodał przy tym, że Bielecki nie stracił przytomności w wyniku wypadku.