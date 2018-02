Polski rząd ma stu wiceministrów, to absolutny rekord w Europie. Co z obietnicami „korekty”?

– Liczba wiceministrów zostanie ograniczona. Nie chcielibyśmy należeć do rekordzistów w Europie. To ulegnie korekcie – mówił przed miesiącem minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dziennikarze „Faktu” zwracają uwagę, że według lidera partii Porozumienie takiego samego zdania był wówczas premier Mateusz Morawiecki. Co ciekawe, zarówno wówczas jak i obecnie najwięcej wiceministrów miała właśnie Kancelaria Premiera. W tym momencie jest ich już 13.

„Fakt” o nagrodzie dla Możdżanowskiej

Stanowisko to najwyraźniej uległo zmianie, ponieważ w czwartek 8 lutego dokładnie setnym wiceministrem została Andżelika Możdżanowska. Funkcję tę objęła w resorcie rozwoju. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych prze „Fakt”, ten awans to nie tylko nagroda za opuszczenie ludowców na rzecz obozu Zjednoczonej Prawicy, ale też podziękowanie za ściągnięcie do PiS Mirosława Baszko z PSL.

Nowa świecka tradycja

Z liczbą 100 wiceministrów na koncie Polska jest niechlubnym liderem Unii Europejskiej. Nie wiedzieć czemu, w naszym kraju to już swego rodzaju tradycja. Poprzednio rekordzistą był także rząd Prawa i Sprawiedliwości, liczący 97 wiceministrów. Teraz tylko poprawił swój wynik. Wcześniej 91 ministrów miał rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, któremu przewodził Donald Tusk. Tamta ekipa aż do 2013 roku utrzymywał rekord w Unii w tym osobliwym rankingu.