Mocna deklaracja Angeli Merkel. „Odpowiedzialność za obozy koncentracyjne spoczywa na Niemcach”

Na stronie internetowej urzędu kanclerskiego ukazał się podcast Angeli Merkel poświęcony zaplanowanej na przyszły piątek wizycie premiera Mateusza Morawieckiego, w którym kanclerz odpowiada na pytania studenta. Merkel podkreśla, że w ramach polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy sprzed 27 lat między krajami rozwinęły się dobre stosunki i żywa współpraca, „pomimo różnic poglądów w niektórych kwestiach”. Jako „nowy rozdział” tych relacji kanclerz widzi wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie.

W podcaście pojawia się też temat budzącej duże emocje nowelizacji ustawy o IPN i walki polskiego rządu ze stosowaniem pojęć pokroju „polskie obozy zagłady”. Angela Merkel podkreśla, że nie chce zabierać głosu na temat polskiego prawodawstwa, ale przyznaje, że to Niemcy są odpowiedzialne za to, co wydarzyło się podczas Holokaustu. – To były obozy koncentracyjne, za które odpowiedzialność spoczywa na Niemcach – zaznacza kanclerz. Jak dodaje, odpowiedzialność przekazywana jest na każdy kolejny rząd Niemiec, co wiąże się też z dbałością o miejsca pamięci. Według Merkel chodzi o to, „aby akurat młodym Niemcom pokazać, że potrafimy przejąć odpowiedzialność za naszą własną historię, i że tylko na tej podstawie możemy tworzyć dobrą i wspólną przyszłość z Polską, ale też z całą Europą i światem”.

