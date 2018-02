Pawłowicz odpowiada na słowa Szczepkowskiej o dziadku antysemicie: Przepraszajcie celebryci i leniuchy

– Proszę przeprosić Żydów za swojego ojca – pani Moniko Jaruzelska i inni potomkowie ówczesnych komunistycznych dygnitarzy. Przepraszajcie ich dzisiejsi ideowi następcy – pośle Święcicki, europośle Rosati, panie Kwaśniewski i różni dzisiejsi celebryci i leniuchy żyjące z tego, co wasi dziadkowie i ojcowie z tych ponurych lat zostawili – napisała posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Zwracając się bezpośrednio do Joanny Szczepkowskiej Krystyna Pawłowicz stwierdziła, że powinno się przepraszać za hańby w swoim własnym imieniu, a nie Polski i Polaków. – Niech aktorka Joanna Szczepkowska niech przeprasza za swego dziadka w imieniu rodziny Szczepkowskich, a nie w imieniu Polaków – dodała.

Szczepkowska przeprasza za dziadka