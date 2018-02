Pobili go w warszawskim klubie. Pokazuje drastyczne zdjęcia i szuka świadków

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę około godziny 3:30 w klubie Teatro Cubano, który mieści się przy ulicy Fredry 6 w Warszawie. „Bardzo proszę o zgłoszenie się do mnie osób widzących to zdarzenie, ponieważ chcę aby oprawcy ponieśli odpowiedzialność karną” – napisał na Facebooku Radosław Tuch. Dodał przy tym fotografie, na których widać, że ma m.in. rozcięty łuk brwiowy i potężną opuchliznę oka.

Policja potwierdza, że doszło do pobicia i funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia oraz poszukują oprawców. Menadżerka klubu Teatro Cubano marta Stoczewska poinformowała z kolei, że sytuacja była „bardzo dynamiczna”, jednak wszystko zostało utrwalone na monitoringu. – W świetle powyższych okoliczności uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od dokonywania jakichkolwiek przedwczesnych ocen i wyciągania pochopnych wniosków, a pozostawienie wyjaśnienia sprawy służbom do tego powołanym – przekazała.