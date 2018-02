Historia miłości pary prezydenckiej. „Pojechaliśmy w podróż po Europie, codziennie jedliśmy chleb z nutellą”

Agata Duda to córka poety Juliana Kornhausera. Jest absolwentką jednego z najbardziej renomowanych krakowskich liceów. To właśnie pod koniec trzeciego roku szkoły średniej na urodzinowej imprezie kolegi Agata poznała swojego przyszłego męża, Andrzeja. – Pamiętam, że Andrzej odprowadził wtedy mnie i moją koleżankę do domu – wspominała Pierwsza Dama w jednym z wywiadów. Anna Nowak, biografka Agaty Dudy przyznała, że ze strony prezydenta była to miłość od pierwszego wejrzenia. – Jej nie przyszło to tak łatwo. Na początku była niedostępna, choć nie unikała spotkań z zabiegającym o jej względy kolegą – dodaje. Parą zostali w 1990 roku.

Kilka miesięcy później przyszła para prezydencka rozpoczęła studia – Agata Kornhauser wybrała germanistykę, a Andrzej Duda prawo. Prezydent wspomina, że z tego okresu pamięta przede wszystkim naukę oraz wycieczkę autostopem po Europie. – To była spontaniczna podróż, praktycznie bez pieniędzy. Codziennie jedliśmy chleb z nutellą – opowiadał prezydent. Cztery lata później, jeszcze podczas studiów wzięli ślub. Jeszcze przed ukończeniem studiów na świat przyszła córka obecnej pary prezydenckiej, Kinga.

